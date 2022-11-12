Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Recep Gün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Gün, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, tarihin, bir milleti canlandıran ve ayağa kaldıran en önemli ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Bugün çok gururlu olduklarını ifade eden Gün, Türk milletinin büyük bir azim ve kararlılıkla birbirine kenetlenerek her gün daha fazla güçlenmesi gerektiğini belirtti.

İlçenin düşman işgalinden kurtarılmasının canlandırıldığı törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Daha sonra öğrenciler tören geçişi yaptı.









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