Kırklareli'nde coğrafi işaretli hardaliyenin üretimi 3 yılda 10 kat arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde coğrafi işaretli hardaliyenin üretimi 3 yılda 10 kat arttı

AA

Kırklareli'nde coğrafi işaretli hardaliyenin üretimi 3 yılda 10 kat arttı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde son 3 yılda üretimi 10 kat artan coğrafi işaretli hardaliyenin üretiminin 450 tona çıkartılması amaçlanıyor.

Kentte, 3 firma tarafından bu yıl yaklaşık 250 ton hardaliye üretildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2019 yılında kurulan hardaliye üretim tesisinde geleneksel yöntemlerle üretilen tek renk siyah hardaliyenin yanına beyaz, pembe ve altın serisi çeşitler de eklendi.

Tesisin genel müdürü Hikmet Yıldırım, AA muhabirine, hardaliyenin 500 yıllık mazisi olduğunu, Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'sinde hardaliye hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Hardaliyenin Osmanlı döneminden gelen bir lezzet olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2017 yılında coğrafi işaret alan bu ürünü yurt dışında da tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 20 Aralık 1930'da Kırklareli ziyaretinde ikram edilen ve "Bunu milli içecek haline getirin" dediği hardaliyenin çok özel bir ürün olduğunu vurguladı.

Kentte 3 yıl önce 20-25 ton hardaliye üretilirken bu yıl sadece kendi tesislerinde üretim miktarını talepler doğrultusunda 200 tona çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, gelecek yıl ise kent genelinde 450 ton üretim hedeflediklerini söyledi.

Yıldırım, eskiden bağ bozumu zamanında tarlalarda kalan üzümlerden üretilen hardaliyeyi artık en kaliteli üzümlerden yaptıklarını ifade etti.

Yurt içinin yanı sıra son yıllarda yurt dışından da ciddi talepler almaya başladıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"İhracatta ilk defa Umman için 10 bin şişe yaptık. Geçen hafta yavru vatan Kıbrıs'taydık. Cumhurbaşkanımızı, oradaki büyükelçimizi ziyaret ettik. Ticaret Odası başkanlarımız ile toplantılar yaptık. Oranın köklü, yerli bir firmasıyla distribütörlük anlaşması yaptık. Resmi süreç devam ediyor. 15 gün içerisinde resmi olarak en güçlü ihracatımıza yavru vatandan başlamış olacağız. Ama Dubai ve Katar'daki lüks restoranlara da hardaliye gönderdik. Oluşan taleplere göre de kapasiteyi her yıl arttırıyoruz."

- Hardaliye üretimi

Yıldırım, eylül ekim aylarında olgunlaşan üzümleri tesise getirdiklerini, makine yardımıyla üzümü sapından ayırdıklarını söyledi.

Istranca Dağları'ndan topladıkları hardalları da makine yardımı ile öğüterek kazanlara attıklarını ifade eden Yıldırım, aroma vermesi için de vişne yaprağı kullandıklarını ifade etti.

Hardaliyenin 15 günlük fermantasyon süreci olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"45 gün sonra içilecek hale dönüşüyor. Biz posasıyla, kabuğuyla, çekirdeğiyle suyunu hepsini bir arada muhafaza ediyoruz. Aynı zamanda o posa ve kabuk, koruyucu vazifesi görüyor. Alttan üste devridaim yaptığımızda posa yukarıya doğru çıkıyor, su aşağı süzülüyor. Tekrar devridaim yapıyoruz, suyu yukarıdan veriyoruz, o su tekrar süzülerek geliyor. Üç dört defa bunu yaptığımız için bu aynı zamanda doğal filtreleme vazifesi görüyor. Dolayısıyla çok berrak, çok güzel bir renk elde etmiş oluyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Demirköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl ...
Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 41 düzensiz göçmen yakalandı
Lüleburgaz'da bisiklet taksiler bu yıl 5 bin 398 kişiye ücretsiz hizmet verdi
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da bisiklet taksiler bu yıl 5 bin 398 ...
(Görüntülü)TEKNEDEKİ PATLAMANIN ARDINDAN KARADENİZ&#039;DE BALIKÇILARIN &#039;MAYIN&#039; TEDİRGİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEKNEDEKİ PATLAMANIN ARDINDAN ...
Teknedeki patlamanın ardından Karadeniz'de balıkçıların 'mayın' tedirginliği
YEREL HABERLER Teknedeki patlamanın ardından Karadeniz'de ...
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde çiğ süt desteği alacakların listesi askıya çıkarıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde çiğ süt desteği alacakların listesi ...
Kırklareli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
Kırklareli'nde 40 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde 40 bin makaron ele geçirildi
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
Kırklareli'nde bir ağılda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kırklareli'nde bir ağılda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. ...
Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Trakya'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar ...
İğneada açıklarında patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi onarılıyor
YEREL HABERLER İğneada açıklarında patlama nedeniyle hasar gören ...
Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü
YEREL HABERLER Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun ...
Kırklareli merkezli tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli merkezli tefecilik operasyonunda 3 zanlı ...
Kırklareli´de 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kırklareli´de 'tefeci' operasyonu: 4 gözaltı
Kırklareli'nde geçen ay 4 bin 527 araca ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde geçen ay 4 bin 527 araca ceza yazıldı
Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü
YEREL HABERLER Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun ...
Kırklareli'nde vatandaşlara fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde vatandaşlara fidan dağıtıldı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
(Görüntülü) KIRKLARELİ - İĞNEADA AÇIKLARINDA PATLAMA MEYDANA GELEN TEKNE LİMANA ÇEKİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRKLARELİ - İĞNEADA AÇIKLARINDA PATLAMA ...
İĞNEADA AÇIKLARINDA PATLAMA MEYDANA GELEN TEKNE LİMANA ÇEKİLDİ
YEREL HABERLER İĞNEADA AÇIKLARINDA PATLAMA MEYDANA GELEN TEKNE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.