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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, ilk olarak Kayalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Karacaibrahim Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret eden Ekici, istekleri dinledi.

- KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Şahin'e bilgi verdi.

Şahin de kalkınma ajansının faaliyetlerini anlattı.













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