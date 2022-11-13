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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması devam ediyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evren Mahallesi'nde asfalt kaplama ve beton kaldırım işlemlerini yürütüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, modern bir ilçe oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Ekiplerin ilçenin dört bir yanında eksikleri tamamlamaya çalıştığını ifade eden Özalp, en kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti.

- "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Ailelere çeşitli hediyeler takdim eden Özalp, ailelerin talep ve sıkıntılarını da dinledi.

Vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özalp, acıları olduğu kadar mutlulukları da paylaşmak gerektiğini söyledi.

- Yaya geçitleri boyanıyor

Vize Belediyesi, yaya geçitlerini boyuyor.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgileri yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, trafik işaret ve çizgilerinin trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Yaya geçitlerinin daha görünür hale getirildiği aktarılan açıklamada, kentteki tüm yaya geçitlerinin boyanacağı belirtildi.

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