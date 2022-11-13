Pınarhisar'da direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde direkte mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, telefon direğindeki kablo kutusu üzerinde duran kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle kediye ulaştı.

Ekipler, kediyi kurtararak belediye veterinerine götürdü. Daha sonra kedi doğal ortamına bırakıldı.

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