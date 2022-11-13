Pınarhisar'da doğal gaz altyapısı çalışmaları devam ediyor

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz altyapı ve kutulama çalışmaları sürüyor.

GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan ile Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında GAZDAŞ teknik ekiplerinden bilgi alan Akaslan, ilçede bu yıl itibariyle altyapı ve kutulama çalışmalarında yüzde 90'a ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.



Trakya'da 38 bölgede çalışma yaptıklarını anımsatan Akaslan, çalışmaların en hızlı Pınarhisar ilçesinde yürütüldüğünü söyledi.

Pınarhisar'da çalışmaların tamamlandığını cadde ve sokaklarda abone sayısının bin 500'e ulaştığını dile getiren Akaslan, "Bu bizim için güzel bir rakam ve umarım daha da artacaktır. Şuanda ekiplerimiz Beylik Mahallesi'nden çıkmak üzere ve 19 Evler Mahallesi'ne doğru gidiyoruz. Bu yıl çalışmaların yüzde 90'ını tamamlayacağız, seneye de bütün Pınarhisar'ı yüzde 100 tamamlayacağız." diye konuştu.



Talay da kısa sürede ilçenin her noktasını doğal gaz konforuyla buluşturacaklarını bildirdi.



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