İğneada açıklarında patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi kısmen onarıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında patlama nedeniyle hasar gören balıkçı gemisi kısmen onarıldı.

İğneada'daki limanda, geminin su altında kalan sağ ön tarafındaki hasarlı bölgeye kaynak yapıldı.



Kısmen onarılan gemi, hareket edebilecek duruma getirildi. Kapsamlı bakım için İstanbul'a hareket eden gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de eşlik ediyor.

İğneada'nın 3 mil açıklarındaki balıkçı gemisinde 9 Kasım'da henüz bilinmeyen nedenle patlama olmuş ve gemi limana getirilmişti.

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