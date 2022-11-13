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KIRKLARELİ (AA) - Vize Belediyesince Ankara gezisi düzenlenecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, kültür etkinliği kapsamında Ankara gezisi tertiplediklerini belirtti.

Gezinin 17 Kasım Perşembe günü yapılacağını aktaran Özalp, 18 yaş üstü herkesin geziye katılabileceğini kaydetti.

Gezide vatandaşların ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edeceğini ifade eden Özalp, daha sonra TBMM, Ankara Kalesi ve Hamamönü'nün gezdirileceğini bildirdi.

Özalp, geziye katılmak isteyen vatandaşların belediye halkla ilişkiler birimine kayıt yaptırarak, biletlerini almalarını istedi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Hasbuğa, Babaeski ilçesinin Çiğdemli ve Katranca köyleri ile ilçenin Hürriyet Mahallesi ve Lüleburgaz ilçesinin Güneş Mahallesi'ne 14 Kasım Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hasbuğa köyünde 09.00-18.00, Çiğdemli ve Katranca köylerinde 13.30-18.00, Hürriyet Mahallesi'nde 09.00-13.00, Güneş Mahallesi'nde ise 09.00-10.00 saatlerinde uygulanacak.

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