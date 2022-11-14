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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici eşi Filiz Ekici ile 3 Ağustos 1993 yılında Hakkari'de şehit olan uzman çavuş Mednan Tuna'nın Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade eden Ekici, bu ülkenin şehitlerin mücadelesi ile kurulduğunu kaydetti.

- Vali Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Ahmetçe ve Kuzulu köylerini ziyaret edip, muhtarlardan bilgi aldı.

Daha sonra vatandaşların isteklerini dinleyen Ekici, İl Özel İdaresince tüm köylerin ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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