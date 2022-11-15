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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Demirköy ilçesine bağlı İğneadalı balıkçılarla bir araya geldi.

Vali Ekici, bir kahvehanede balıkçıların isteklerini dinleyip sohbet etti.

Balıkçılar tarafından iletilen sıkıntıların çözümü için mücadele edeceklerini ifade eden Ekici, tüm balıkçılara bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diledi.

- Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında Aydın ve Minsolmaz ile görüş alışverişinde bulundu.

Kentin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Ekici, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.





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