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KIRKLARELİ (AA) - İnece beldesinde yapılan halı saha törenle açıldı.

İnece Belediyesi ile Bulgaristan Svilengrad Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında İnece beldesine yapılan halı sahanın açılışına, Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karchev, proje temsilcileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Vardar, konuşmasında, IPA Avrupa Birliği 2. Etap Projesi'nin tamamlandığını belirtti.

Beldede çocukların boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmesini istediklerini aktaran Vardar, vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek amacıyla görev başında olduklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan halı sahada, beldedeki çocuklar ile Svilengrad şehrinden gelen çocuklar dostluk maçı yaptı.

- İşaret dili eğitimi veriliyor

Kırklareli'nde kamu kurumu personellerine işaret dili eğitimi veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Faruk Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde işaret dili eğitimi düzenlediklerini kaydetti.

Eğitime kentteki kamu kurumlarında çalışan 158 personelin katıldığını aktaran Uysal, eğitimin ardından işitme engelli bireylere yönelik kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı verilebileceğini bildirdi.

- Veda yemeği

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü görevinden Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanan Önder Terzi için veda yemeği düzenlendi.

Bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Terzi, Kırklareli'nde görev yapmanın onur ve gururunu yaşadığını belirtti.

Görev süresi boyunca orman teşkilatı adına kentte güzel hizmetlerde bulunduklarını ifade eden Terzi, personel ile başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Terzi, kentten ayrılmanın da hüznünü yaşadığını söyledi.

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