Kırklareli'nde aranan 21 hükümlü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, çeşitli suçlardan hüküm giyen 21 kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 hükümlü savcılıktaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.