Kırklareli'nde hız limitini ihlal eden 1364 araca ceza yazıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde hız limitini ihlal eden 1364 araca ceza uygulandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sorumluluk alanlarında araçların hız limiti ihlal denetimlerini sürdürüyor.

Radar ve otoyol elektronik denetleme sistemleri ile gerçekleştirilen denetimlerde, 14 Ekim-14 Kasım tarihlerinde 1364 aracın hız limitlerinin yasal sınırın üzerinde olduğu belirlendi.

Denetimlerde 160 aracın sürücüsüne, 1204 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.





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