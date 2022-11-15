Kırklareli'nde uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Vize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli A.S'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7,3 gram esrar ile 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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