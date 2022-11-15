GÜNCELLEME - Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ve FETÖ üyeleri tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yurt dışına kaçmalarının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 2 şüphelinin Bulgaristan'a kaçmak için girişimde bulunacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda FETÖ üyesi H.K. ile terör örgütü PKK üyesi R.O'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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