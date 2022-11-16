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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Ticaret Borsası Başkanlığı görevine seçilen Ünsal Vural'ı ziyaret etti.

Vali Ekici, Vural ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Kentin gelişimi için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade eden Ekici, Babaeski Ticaret Borsası Başkanlığı ile uyum içerisinde çalışacaklarına inandığını kaydetti.

Vural da yapılması planlanan projeler hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.

- Kermes düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde Sultan Baba İlim ve Hizmet Vakfınca kermes düzenlendi.

Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde İdlip ve Cerablus'taki yetim ve öksüz çocuklar yararına düzenlenen kermeste kadınların hazırladıkları ürünler satışa sunuldu.

Kermes gün boyu açık kalacak.

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