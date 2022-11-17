Kırklareli Valisi Ekici, Kavaklı beldesinde ziyaretlerde bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kavaklı beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Beldede bulunan esnafları ziyaret eden Ekici, esnafların isteklerini dinledi.

Vali Ekici, Turist Mahallesi Muhtarı Vedat Eşiyok, Çarşı Mahallesi Muhtarı Remzi Bağcı, Celaliye Mahallesi Muhtarı Behzat Öncel ile Yeniokullar Mahallesi Muhtarı Muzaffer İnal'ı ziyaret etti.

Muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi alan Ekici, muhtarların çalışmalarını önemsediğini söyledi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu anlatan Ekici, bu nedenle sık sık muhtarlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

Ekici, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koçdemir'i de ziyaret etti.

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