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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yüce, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç ile Alacaoğlu ve Müsellim köylerinde çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerin isteklerini dinleyen Yüce, her zaman çiftçi ve vatandaşlarla buluştuklarını kaydetti.

Sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Yüce, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

- Pınarhisar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Pınarhisar Belediyesi araç filosuna kazıcı ve yükleyici kepçe ekledi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Pınarhisar'a daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filosunu yenileyerek güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Belediye hizmet araçlarına bir kepçeyi eklediklerini aktaran Talay, aracı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yüzde 60 hibe desteği ile aldıklarını bildirdi.

Teknolojik gelişmelere uygun kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Talay, şunları kaydetti:

"Pınarhisar'ımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına göreve geldiğimizden bugüne araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz. Halkımızın sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımıza istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. İlçemize ve belediyemize hayırlı, uğurlu olsun."

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