Kırklareli'nde bir haftada 334 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 334 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-10 Kasım tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 334 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda 4 araca el konuldu.

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