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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firma ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, soğutma ve ısı transfer cihazları üreten bir firmayı ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Ekici, personelle sohbet etti.

- Sertifikalı tohum üretim desteği alacakların listesi askıya çıkarıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, sertifikalı tohum üretim desteği alacakların listesini askıya çıkardı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin listeleri kontrol edip, 21-25 Kasım'da itiraz süresinin başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin listeleri kontrol etmeleri istendi.



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