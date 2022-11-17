Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 40 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, içi tütün dolu 40 bin makaron, 10 kilogram kıyılmış sarmalık tütün ve pos cihazı ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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