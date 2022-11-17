Trakya'da sağanak etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Meteoroloji'nin "sarı" ikazı verdiği Trakya'da zaman zaman etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde öğle saatlerinde başlayan yağıştan kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da başlarına poşet geçirerek ve iş yerlerinin tentelerinin altına geçerek korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Emniyet ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su birikintisi olan caddelerdeki su kanallarını temizledi. Sıcaklığın 19 derece olduğu kentte yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sağanak geçişleri zaman zaman Edirne çevresinde de etkili oldu.

Hava sıcaklığının 16, nem oranının yüzde 80 olduğu kentte cumartesi günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakması beklenen yağışın, pazar gününden itibaren gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.