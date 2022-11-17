Aşağıpınar Höyüğü yerleşik yaşam ve tarım toplumuna ışık tutuyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki Aşağıpınar Arkeolojik Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Aşağıpınar Höyüğü'nün yerleşik yaşam ve tarım toplumuna ışık tuttuğunu söyledi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünce, Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde, "Uluslararası Aşağıpınar Höyüğü" konferansı düzenlendi.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, konferansta, bölgede 1993'te başlayan kazılarda 8 bin 200 yıl önce yaşayan insanların köy yaşamı ve tarımsal faaliyetlerin araştırıldığını belirtti.

Kazı çalışmalarının 2019'da tamamlandığını anlatan Özdoğan, Aşağıpınar arkeolojik kazılarının yerleşik yaşam ve tarım toplumunun oluşumuna ışık tuttuğunu ifade etti.

Trakya'nın kültürlerin kesişme noktası olduğunu, buradan çıkan verilerin kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Özdoğan, "Burası bir ara tampon bölgedir. Mutlaka anıt yapıların, Hasankeyf, Efes'in (Efes Antik Kenti) olması gerekmez. Onlar zaten görsel çekiciliği olan anıt yapılar. İnsanların kültürel uygarlık tarihinde birkaç bin yıllık küçük bir döneme aittirler. " dedi.

Özdoğan her dönemin kendine ait önemi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Uygarlık tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri yerleşik yaşamdır. Yani bir yerde sabit yaşamak ve besin üretmektir, tarım yapmaktır. Burada tarım toplumuna geçmek, üretim toplumuna geçmek sadece beslenmeyi değiştirmez, sadece ekip biçmeyi getirmez. Bunun sosyal bir yanı vardır. Mirası, mülkiyeti, aile hukukunu ve daha sonra imparatorluklara, devlete giden sistemin de kentleşmenin temelleri de bu dönemde atılmıştır. Bu, Anadolu'nun yarı kurak bölgelerinde başlamış ama buradan sonra küresel bir yaşam haline gelmiş, dünyaya yayılmıştır. "

Vali Birol Ekici de Aşağıpınar'ı Kırklareli'nin hazinesi olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Konferansta Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Bulgaristan Tarih Müzesi Müdürü Krasimira Kostova, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Eylem Özdoğan, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Şafak Nergiz de konuşma yaptı.

Konferansın ardından Aşağıpınar seramik ve heykel sergisi açıldı.

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