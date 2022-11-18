Kırklareli'nde organize suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suçlar işlendiği bilgisi üzerine Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "yağma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltı kararı verilen H.Ş, F.Ş E.Ö, Ö.V ve E.Y. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş, E.Ö, Ö.V ve E.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli H.Ş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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