Kırklareli'nde 5 kişi 1100 litre etil alkol ile yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, sahte içki imalatında kullanılan 1100 litre etil alkol, anason yağı ile gliserin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alkollü içki kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 5 adres ile bir midibüste arama yaptı.

Aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 1100 litre etil alkol, 50 mililitrelik 13 şişe anason yağı, 50 mililitrelik 2 şişe gliserin ile alkolleri gizlemek amacıyla bidonlara yapıştırılan çok sayıda "kolonya" ibareli etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.



Midibüs sürücüsüne de "yurt içi taşımacılık yetki belgesi olmadan" yük taşıdığı için 3 bin 230 lira ceza uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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