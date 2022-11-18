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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından "doğa ve yaşam kampı" düzenlendi.

Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kampta spor, kültürel ve doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Kampı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, iki gün süren kampta çocukların keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Kampta çocuklara doğa sevgisi kazandırıldığını belirten Uysal, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

- Pınarhisar Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Pınarhisar Belediyesi araç filosuna kepçe kazandırdı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, iş makinesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği ile alındığını belirtti.

Araç filolarını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Talay, şunları kaydetti:

"Pınarhisar'ımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına göreve geldiğimizden bugüne kadar araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz. Pınarhisar'ımıza en iyi şekilde hizmet etmek, halkımızın sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımıza istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz."

- KTB Başkanı Altıntel'den ziyaret

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'i ziyaret etti.

Altıntel, yaptığı yazılı açıklamada, Pakdil ile kentin tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarını görüştüklerini belirtti.

Pakdil'i kente davet ettiğini belirten Altıntel, görüşmenin kent için faydalı olduğunu ifade etti.









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