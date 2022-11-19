Kırklareli Valisi Ekici, esnaf ziyaretinde bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnafı ziyaret etti.

Vali Ekici, kentteki otel işletmecileri, fırın ve kasapları ziyaret edip isteklerini dinledi.

Esnafın ülke ekonomisine katkılarının çok büyük olduğunu ifade eden Ekici, bu nedenle her fırsatta ziyaretlerde bulunup, sıkıntıları çözmeye çalıştığını kaydetti.

Esnafa bol kazançlar dileyen Ekici, ziyaretlerine devam edeceğini bildirdi.





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