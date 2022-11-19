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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Valisi Ekici, esnaf ziyaretinde bulundu

AA

Kırklareli Valisi Ekici, esnaf ziyaretinde bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnafı ziyaret etti.

Vali Ekici, kentteki otel işletmecileri, fırın ve kasapları ziyaret edip isteklerini dinledi.

Esnafın ülke ekonomisine katkılarının çok büyük olduğunu ifade eden Ekici, bu nedenle her fırsatta ziyaretlerde bulunup, sıkıntıları çözmeye çalıştığını kaydetti.

Esnafa bol kazançlar dileyen Ekici, ziyaretlerine devam edeceğini bildirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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