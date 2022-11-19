KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, üst yapı çalışmalarını inceledi.

Talay, Şehit Murat Koç Caddesi'nde çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçelerinin güzelleşmesi ve kalkınması için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Talay, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde görev dağılımı yapıldı

Kırklareli Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi başkanlığına seçilen Rahmi Bilgiç, görev dağılımın yapıldığını bildirdi.

Bilgiç, AA muhabirine, 555 üyenin 338'inin oyunu alarak başkanlığı seçildiğini hatırlattı.

Kendisine yetki veren kooperatif ortaklarına teşekkür eden Bilgiç, devredilen bayrağı en yukarıya taşımak için çalışacaklarını belirtti.

Kooperatifte görev dağılımı şu isimlerden oluştu: "Başkanvekili Ahmet Azay, üyeler Metin Savan, Hüsmen Fındık, Ali Karapınar, Ali Kaba."

- Üreticilere "TARSİM" uyarısı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için TARSİM poliçelerini yaptırmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucu meydana gelen doğal afetler, finans, tarım, hayvancılık, üretim, ulaşım, sağlık gibi pek çok sektörü etkilemekte ve çok sayıda can ve mal kaybına neden olduğu belirtildi.

Doğal afetlere karşı teknolojik gelişmelerden yararlanılması gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda modern bir risk yönetim şekli olan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile tarımsal üretimde yaşanan risklere maruz kalan üreticilerimizin ürünleri teminat altına alınarak, üretimin sürdürülebilir olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ülkemizde 2005 yılında yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile "tarımda risk yönetimi" yeni bir boyut ve ivme kazanmış olup, üreticilerimizin, kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesini temin etmek ve prim desteği sağlamak üzere tarım sigortaları uygulaması yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Hayvancılık işletmelerindeki farklı risklere karşı tarım sigortaları uygulamaları ile birlikte yaklaşan kış mevsiminin getireceği yoğun yağışların sebep olacağı afetler için işletmelerde bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kış mevsimi öncesi çatı oluklarının mutlaka bakımları yapılmış olmalı ve oluklarda bir tıkanma olmadığına ilişkin kontroller düzenli olarak sürdürülmelidir."

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