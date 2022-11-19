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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesini makamında kabul etti.

Akyüz, çocuklarla sohbet edip, jandarma hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Akyüz, çocuklara kitap hediye etti.

- Mutlu Kentin Umutları Projesi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Mutlu Kentin Umutları Projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale'nin tarihi yerlerini gezdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin tarih ve kültür bilinci oluşturmaları, birlikte hareket edip sosyalleşmeleri amacıyla gezi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada öğrenicilerin, Çanakkale Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyaları, Mecidiye Tabyası, Mecidiye Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Kabatepe Müzesi, Anzak Koyu Tören Alanı, Anzak Siperleri ve Tünelleri, 57. Alay Şehitliği, Kesikdere Şehitliği ve Conkbayırı'nı ziyaret ettikleri bildirildi.





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