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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince Konya gezisi düzenlendi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yapılan gezide, vatandaşlara Nasrettin Hoca Türbesi, Akşehir, Mevlana Müzesi, Mevlana Türbesi, Kyoto Japon Parkı, Kelebek Vadisi gezdirildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, kültür ve sanat etkinliklerinin devam ettiğini belirtti.

Geziye katılan vatandaşlara teşekkür eden Talay, 16 Aralık tarihinde de Bursa gezisi yapılacağını kaydetti.

- Alt yapı çalışması

Pınarhisar ilçesinde alt yapı çalışması devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, içme suyu hattı çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, içme suyu hattı çalışmalarını yüzde 70 tamamladıklarını kaydetti.

Ekiplerin hızla alt yapı işlemlerini yürüttüğünü dile getiren Talay, "Pınarhisar'ın değişimi, dönüşümü ve gelişimi için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

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