Umre kafilesi Lüleburgaz'dan dualarla uğurlandı

​​​​​​​KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'dan umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sokollu Mehmet Paşa Camisinde toplanan 36 umreci için tören düzenlendi.

Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Müftüsü Yusuf Eviş, İlçe Vaizi Adem Taş ve vatandaşlar katıldı.

Törende, vaiz Taş tarafından Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okundu.

Eviş, burada yaptığı konuşmada, umre ziyaretçilerine kutsal topraklarda geçirdikleri süreleri iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

Yapılacak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunan Eviş, "İnşallah, sağlık ve sıhhatli bir şekilde umre ibadetlerini yerine getirerek tekrar sevdiklerinize kavuşursunuz. Bu yolculuk sıradan bir yolculuk değildir. Kişi kendisini hem bedenen hem de ruhen oralarda yapacağı ibadetlere hazırlanmalıdır. Allah şimdiden ibadetlerinizi kabul etsin, yolunuz açık olsun. Rabbim gitmek isteyen tüm diğer kardeşlerimize de nasip etsin." diye konuştu.

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