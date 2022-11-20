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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede altyapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı caddeler ve sokaklarda yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam edileceğini belirten Altıntaş, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- Hatıra ormanı oluşturuldu

Lüleburgaz ilçesinde bir tekstil firmasınca hatıra ormanı oluşturuldu.

Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firması tarafından Celaliye köyünde oluşturulan alana 10 bin fidan dikildi.

Etkinliğe Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ekici, etkinliğin örnek olmasını dileyerek, hatıra ormanı kurulmasına verdikleri destekten dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.

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