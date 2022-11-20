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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Büyükkarıştıran beldesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Büyükkarıştıran Belediyesince camide gerçekleştirilen programa, Vali Birol Ekici, Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Çamlıca, duanın ardından yaptığı konuşmada, yağmur duasına katılanlara teşekkür etti.

Geçimini çiftçilikten kazanan vatandaşlar için yağmurun çok önemli olduğunu ifade eden Çamlıca, edilen duaların kabul olması dileğinde bulundu.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 1 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Hasbuğa köyü ile Pınarhisar ilçesinin Cumhuriyet ve Hürriyet, Lüleburgaz ilçesinin Güneş, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinin Yeni mahallesine 21 kasım pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hasbuğa köyü ile Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde 09.00-18.00, Güneş mahallesinde 09.00-11.00, Yeni mahallesinde ise 09.30-16.00 saatlerinde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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