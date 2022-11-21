Ara tatil sonrası öğrenciler ders başı yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatili sona erdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ara tatilin sona ermesi ile öğrenciler ders başı yaptı.

Kırklareli Atatürk İlkokulunda öğrenciler ara tatil sona ermesi ile okullarına geldi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile öğrenciler dersliklere girdi.

Öğrencilerden Mina Telo, AA muhabirine, okula ve arkadaşlarıyla kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Tatilini çok güzel değerlendirdiğini anlatan Telo, "Arkadaşlarımızı görmek için sabırsızlanıyordum. 7 gün tatil çok uzun sürdü." dedi.

Öğrencilerden Elisa Savaş ise arkadaşlarını çok özlediğini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.