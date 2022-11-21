Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunun 2. kilometresindeki trafik uygulamasında bir otomobilde uyrukları henüz tespit edilemeyen 4 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Ekipler bir başka düzensiz göçle mücadele çalışması kapsamında da Karamesutlu köyü yakınlarında da yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.