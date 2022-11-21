Kırklareli'nde Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele 8. Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Trakya Bölgesel Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı"nın sekizincisi gerçekleştirildi.

Trakya'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, çalışmalarda etkinliğin arttırılması ve iller arası koordinasyonun sağlanması amacıyla organize edilen toplantı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın başkanlığındaki toplantıya Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Trakya'da görev yapan Cumhuriyet başsavcıları, askeri birlik komutanları, vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, gümrük ve dış ticaret müdürleri, il göç idaresi müdürleri ve ilgili birim yetkilileri katıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yaptığı konuşmada, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin düzensiz göç kaynaklı ortak sorunlarının bulunduğunu belirtti.

Üç ilde de ciddi tedbirler alınacağını vurgulayan Ekici, "Ülkemiz 2018'den bu yana hem insani yardımda dünya birincisi durumunda hem de bölgemizde oluşan istikrarsızlıklar nedeniyle göç dalgalarına maruz kalmaktadır. Sınır illerimizin buna ilişkin daha ciddi tedbirler alması gerekiyor. Bu tedbirleri görüşeceğiz ve aldığımız tedbirleri ortak bir şekilde uygulayacağız. Koordinasyonun çok önemli olduğunu bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan gördük ve daha iyi bir şekilde koordinasyonu sağlayacağız." diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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