Kırklareli'nde şiddetli rüzgar etkili oldu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi'nin bahçesinde bulunan 3 ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Ağaçlardan kopan bazı parçalar da yola düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devrilen ağaçları temizledi.

Demirköy ilçesinde de etkili olan rüzgar nedeniyle Balaban ile Gökyaka köylerine ulaşımın sağlandığı yol kenarındaki bazı ağaçlar devrildi.

Devrilen ağaçlar nedeniyle Balaban ile Gökyaka köylerine ulaşım kısa süreliğine kapandı.

Devrilen ağaçlar İl Özel İdaresi ekiplerince yoldan temizlendi.

Perşembe gününe kadar sağanak beklenen kentte, rüzgarın saatte 20 kilometre hızda olması öngörülüyor.

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