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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ile Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, Kondi ile Erhan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kentte başarılı çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

- Vali Ekici, KTSO Başkanı Ilık'ı ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ilık'a başarı diledi.

Ilık ta, Kırklareli'nde istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

- Vali Ekici, muhtarları ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Üsküp beldesindeki mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Ekici, Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Yasin As, Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Remzi Koca, Mehmetpaşa Mahallesi Muhtarı Harun Atlı'yı ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarlar tarafından kendilerine iletilen sorunları çözmek için çalıştıklarını ifade eden Ekici, muhtarlara görevlerinde başarı diledi.



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