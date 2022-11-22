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Tarım ve Orman Bakanlığından Kırklareli'ndeki arıcılara 300 ton şeker desteği

AA

Tarım ve Orman Bakanlığından Kırklareli'ndeki arıcılara 300 ton şeker desteği

KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca arıcılara, bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla indirimli şeker desteği verildi.

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen şeker teslim töreninde, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (TÜRKŞEKER) temin edilerek Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne tırla getirilen 300 ton şeker, çuvallar halinde Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı kovan sayısına göre arıcılara teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de arıcılık faaliyetlerinin artması amacıyla devlet desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Kırklareli'nde yılda yaklaşık 670 ton bal üretimi yapıldığını ifade eden Aksoy, arıcılık faaliyetleri açısından geçen yılın verimli geçtiğini söyledi.

Kentte arıcılığı daha da geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız devletimizin verdiği desteklerle Kırklareli'nde ilk etapta 100 bin kovana çıkmak. 250 bin kovana kadar Kırklareli'nin florası, doğası bunu kaldırabilecek nitelikte. Yüzde 40'ı orman olan ilimizde coğrafi işaret aldığımız meşe balımızı da üretimini artırarak ülke ve dünya piyasasına sunacak şekilde üretim yapmak istiyoruz. İnşallah 2023 de 2022'deki gibi bereketli bir yıl olur. Şu anda mevsim kurak geçiyor. İnşallah yağışlar da normal seyrine dönerse Kırklareli'mizde bal üretimi hızlı bir şekilde artmış olacak."

Birlik Başkanı Nuri Çalışkan da Kırklareli'nin arıcılık alanında önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, verilen desteklerden memnun olduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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