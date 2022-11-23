KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, buzağı destek başvurularının başladığını bildirdi.
Demenci, AA muhabirine, başvuruların birliğe yapılacağını belirtti.
Başvuruların 26 Aralık'ta sona ereceğini ifade eden Dermenci, "Bakanlığımız, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yetiştiricileri desteklemektedir." dedi.
- Bilgisayar işletmenliği kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, bilgisayar işletmenliği kursu düzenlenecek.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 28 Kasım'da başlayacağı bildirildi.
Açıklamada, kurs kayıtlarının başladığı kaydedildi.
- "Piknik Sepeti" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Kırklareli Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte "Piknik Sepeti" tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.
Belediyeden yapılan açıklamada, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edileceği bildirildi.