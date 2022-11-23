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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, buzağı destek başvurularının başladığını bildirdi.

Demenci, AA muhabirine, başvuruların birliğe yapılacağını belirtti.

Başvuruların 26 Aralık'ta sona ereceğini ifade eden Dermenci, "Bakanlığımız, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yetiştiricileri desteklemektedir." dedi.

- Bilgisayar işletmenliği kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, bilgisayar işletmenliği kursu düzenlenecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 28 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, kurs kayıtlarının başladığı kaydedildi.

- "Piknik Sepeti" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kırklareli Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte "Piknik Sepeti" tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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