Kırklareli Valisi Birol Ekici'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, öğretmenliğin emek, özveri, sabır, hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanmayacak kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal mesleklerinden olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin geleceğin teminatı çocukları yarınlara hazırladığını ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki ikbal de, hüner de, zafer de, başarı da, yarınlarımız da öğretmenlerimizin ellerinde şekillenmeye devam edecektir. Sevgili öğretmenlerimiz, sizler iyi bir eğitimci ve iyi bir rehber olduğunuz sürece okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz, yarının Türkiye'sinde ayakları yere sağlam basan güçlü bireyler olarak söz sahibi olacaklardır.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, emekliye ayrılmış ve halen görevde olan tüm öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum."

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