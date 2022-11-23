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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yündalan köyünü ziyaret eden Ekici, muhtar Halil Maldır'dan bilgi aldı.

Daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet eden Ekici, istekleri dinledi.

Vali Ekici, Üsküpdere, Karıncak ve Bayramdere köylerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

- Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kadın futbol takımı sporcularını makamında kabul etti.

Vali Ekici, Kırklar Yıldızı Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcuları Damla Yaprak ile Merve Tırpancı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, başarılı kadınlara her zaman destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

- Trafik Dedektifleri Projesi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 342 öğrenciye eğitim verdi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Pınarhisar ilçesinin Tozaklı köyü ile Babaeski ilçesinin Büyükmandıra ve Alpullu beldelerinde öğrencilere, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk, bisiklet kullanımı gibi kurallarla ilgili trafik eğitimi verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

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