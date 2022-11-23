Kırklareli'nde KBRN tatbikatı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Sağlık Müdürlüğünce "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2022'nin "Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde KBRN tatbikatı yapıldı.

Senaryoya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, amonyak gazı taşıyan bir tankerden kaçak olduğu ihbarı geldi.

Bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve ilgili kurum personelleri sevk edildi.

Müdahale ekiplerince gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasıyla koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli tarafından amonyak gazından etkilenen 3 kişiye müdahale edilip arındırma işlemleri gerçekleştirildi.

Ardından gazdan etkilenenler sağlık ekiplerince sağlık kurumlarına sevki sağlandı. Tatbikat, kimyasal yayınlan bölgede görev yapan kurtarma personelinin kimyasaldan arındırılmasıyla tamamlandı. 9 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta yaklaşık 70 personel görev aldı.

Bu arada bölgede etkili olan sağanak tatbikatın sürdürülmesini zorlaştırdı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine ilgili kurumlarla tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini anlatarak tüm personele teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.