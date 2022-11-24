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Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 47 ölçüldü

AA

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 47 ölçüldü

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda ortalama doluluk oranı kasım ayında yüzde 47 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen mart ayında 773 milyon 273 bin metreküp olarak kayda geçti.

Yaz aylarının kurak geçmesi ve barajlardaki mevcut suyun tarım alanlarında kullanılması nedeniyle barajlardaki su seviyesi azaldı.

Edirne'de mart ayında 286 milyon 977 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, kasım ayında 190 milyon 949 bin metreküp olarak kaydedildi.

Kırklareli'nde mart ayında 277 milyon 30 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, 170 milyon 495 bin metreküpe geriledi.

Tekirdağ'da ise 209 milyon 266 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, 162 milyon 889 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen mart ayında yüzde 69 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, kasımda yüzde 47'ye geriledi. Bu barajlardaki toplam su miktarı, 524 milyon 333 bin metreküp olarak kayda geçti.

Yetkililer, barajlardaki su miktarının geçen yılın kasım ayına göre yaklaşık 28 milyon metreküp arttığını bildirdi.

- "Suyu daha dikkatli kullanmalıyız"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, kente neredeyse 4 aydır yağış düşmediğini, bu nedenle barajların su seviyelerinin hızla azaldığını söyledi.

Suyun azalmasının özellikle mısır üretimini olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Şaylan, "Suyu daha dikkatli kullanmalıyız. Yağış olmaz ise tarımda sulanabilir alanlarımızı önümüzdeki sene ekmeme riskiyle karşılaşabiliriz. Yağmurlar yağar ve barajlarımızın seviyesi dolarsa bu bizi, üreticimizi memnun eder. Şu anda meralarda, ormanlık alanlarda, çayırlarda küçükbaş hayvanların otlayacağı ot kalmadı." dedi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise her bir damla suyun ülkeye, millete ve devlete faydasının herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

Aksoy, "Suyu koruyabilmek, doğru bir şekilde üretime yönlendirebilmek için devletimiz yüzde 50 hibe destekleriyle damlama sulama teknolojilerini destekliyor. Salma sulama, yani vahşi sulama dediğimiz açık sistem sulamada su kaybı çok oluyor. Suyun buharlaşması, gökyüzüne gitmesi, nem oranını arttırması da hastalıklara ve zararlılara davetiye çıkartıyor." diye konuştu.

​​​​​​​Barajların 8 Mart-17 Kasım 2022 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL08.03.2022 Hacim (milyon m3)08.03.2022 Doluluk Oranı %17.11.2022 Hacim (milyon m3)17.11.2022 Doluluk Oranı %
SÜLOĞLUEDİRNE43,1949630,57068
ALTINYAZIEDİRNE31,9028713,31836
HAMZADEREEDİRNE140,93068105,48051
KADIKÖYEDİRNE12,342226,92312
SULTANKÖYEDİRNE17,8696613,26849
Y.KARPUZLUEDİRNE40,7409221,39049
ARMAĞANKIRKLARELİ34,4926734,26466
ÇAYIRDEREKIRKLARELİ20,0607119,58069
KAYALIKÖYKIRKLARELİ114,6007657,87339
KIRKLARELİKIRKLARELİ107,8789558,77852
ÇOKALTEKİRDAĞ155,10976138,66768
KARAİDEMİRTEKİRDAĞ38,9303515,34714
NAİPKÖYTEKİRDAĞ9,841467,11333
TÜRKMENLİTEKİRDAĞ5,386351,76212
TOPLAM
773,273
524,333

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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