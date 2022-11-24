Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 47 ölçüldü

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KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda ortalama doluluk oranı kasım ayında yüzde 47 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, geçen mart ayında 773 milyon 273 bin metreküp olarak kayda geçti.

Yaz aylarının kurak geçmesi ve barajlardaki mevcut suyun tarım alanlarında kullanılması nedeniyle barajlardaki su seviyesi azaldı.

Edirne'de mart ayında 286 milyon 977 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, kasım ayında 190 milyon 949 bin metreküp olarak kaydedildi.

Kırklareli'nde mart ayında 277 milyon 30 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, 170 milyon 495 bin metreküpe geriledi.

Tekirdağ'da ise 209 milyon 266 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, 162 milyon 889 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen mart ayında yüzde 69 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, kasımda yüzde 47'ye geriledi. Bu barajlardaki toplam su miktarı, 524 milyon 333 bin metreküp olarak kayda geçti.

Yetkililer, barajlardaki su miktarının geçen yılın kasım ayına göre yaklaşık 28 milyon metreküp arttığını bildirdi.

- "Suyu daha dikkatli kullanmalıyız"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, kente neredeyse 4 aydır yağış düşmediğini, bu nedenle barajların su seviyelerinin hızla azaldığını söyledi.

Suyun azalmasının özellikle mısır üretimini olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Şaylan, "Suyu daha dikkatli kullanmalıyız. Yağış olmaz ise tarımda sulanabilir alanlarımızı önümüzdeki sene ekmeme riskiyle karşılaşabiliriz. Yağmurlar yağar ve barajlarımızın seviyesi dolarsa bu bizi, üreticimizi memnun eder. Şu anda meralarda, ormanlık alanlarda, çayırlarda küçükbaş hayvanların otlayacağı ot kalmadı." dedi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise her bir damla suyun ülkeye, millete ve devlete faydasının herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

Aksoy, "Suyu koruyabilmek, doğru bir şekilde üretime yönlendirebilmek için devletimiz yüzde 50 hibe destekleriyle damlama sulama teknolojilerini destekliyor. Salma sulama, yani vahşi sulama dediğimiz açık sistem sulamada su kaybı çok oluyor. Suyun buharlaşması, gökyüzüne gitmesi, nem oranını arttırması da hastalıklara ve zararlılara davetiye çıkartıyor." diye konuştu.

​​​​​​​Barajların 8 Mart-17 Kasım 2022 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 08.03.2022 Hacim (milyon m3) 08.03.2022 Doluluk Oranı % 17.11.2022 Hacim (milyon m3) 17.11.2022 Doluluk Oranı % SÜLOĞLU EDİRNE 43,194 96 30,570 68 ALTINYAZI EDİRNE 31,902 87 13,318 36 HAMZADERE EDİRNE 140,930 68 105,480 51 KADIKÖY EDİRNE 12,342 22 6,923 12 SULTANKÖY EDİRNE 17,869 66 13,268 49 Y.KARPUZLU EDİRNE 40,740 92 21,390 49 ARMAĞAN KIRKLARELİ 34,492 67 34,264 66 ÇAYIRDERE KIRKLARELİ 20,060 71 19,580 69 KAYALIKÖY KIRKLARELİ 114,600 76 57,873 39 KIRKLARELİ KIRKLARELİ 107,878 95 58,778 52 ÇOKAL TEKİRDAĞ 155,109 76 138,667 68 KARAİDEMİR TEKİRDAĞ 38,930 35 15,347 14 NAİPKÖY TEKİRDAĞ 9,841 46 7,113 33 TÜRKMENLİ TEKİRDAĞ 5,386 35 1,762 12 TOPLAM

773,273

524,333



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