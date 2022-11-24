En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Birol Ekici, yaptığı konuşmada, herkesin bir öğretmenin eseri olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu anlatan Ekici, eğitime büyük önem verdiklerini kaydetti.

Öğretmenliğin her insanın hayatına dokunan bir öneme sahip olduğunu dile getiren Ekici, öğretmenlere görevlerinde başarı diledi.

​​​​​​​İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu ifade etti.

Programda, aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri verildi.

Tören, öğretmenlerden oluşan koronun konseri ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.