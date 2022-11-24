Kırklareli'nde öğretmenlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü klibi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde öğretmenler, hazırladıkları kliple 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Öğretmenler Söylüyor" projesi kapsamında 18 öğretmen, "Güldaniyem" türküsünü ilçenin tarihi ve turistik yerlerinde seslendirerek klip hazırladı.

Yaklaşık 5 dakikalık klip, Lüleburgaz Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, öğretmenler tarafından çok güzel bir klip hazırlandığını belirterek, öğretmenlere teşekkür etti.

















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