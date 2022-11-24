Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığının spor tesisleri yatırımları için 59 milyon 750 bin lira ödenek çıkarıldığını bildirdi.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, spor tesis yatırımlarının Kırklareli'ne hayırlı olmasını diledi.

Kentte yeni gençlik merkezi, spor salonu, sentetik çim saha, 250 kişilik tribün, basketbol ve voleybol sahaları, fitness salonu, açık spor tesisi yapılacağını aktaran Minsolmaz, yeni tesislerin yapım işlerine en kısa sürede başlanacağını kaydetti.

- 24 Kasım Öğretmenler Günü

Lüleburgaz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Erdem, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde devam etti.

- Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması

Kırklareli'nde Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen yarışmaya 9 kadın üretici katıldı.

Tarım, hayvancılık ve gıda konularında yapılan yarışmada Nuray Gökmener birinci, Ünzile Ünal ikinci oldu.

Dereceye giren kadın üreticiler final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, kadın üreticilere katılım belgelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.