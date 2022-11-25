Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul servislerini denetledi.
Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerde bulundu.
Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Taşıma Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, okul servis araçları ile personellerin belgeleri kontrol edildi.
Ekipler ayrıca öğrenci rehber personeline trafik kuralları hakkında bilgi verdi.