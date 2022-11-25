Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Edirne Caddesi'nde kağıt toplayan İrfan C'ye (63) plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.





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