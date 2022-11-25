Kırklareli'nde "güvenli okul" sloganıyla okulların çevresi denetlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce "güvenli okul" sloganıyla okulların çevresi denetlendi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 37 okulun çevresi kontrol edildi.

Okullarda güvenli ortamın sağlanması ve öğrencilerin eğitimlerini korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde, şüpheli kişilerin GBT sorgusu yapıldı.

Ayrıca ekipler okul çevrelerindeki park ve bahçeler ile internet kafe, oyun salonu gibi umuma açık yerleri de denetledi.

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